Опрос: "Спутником V" хотели бы привиться 44% латвийцев

РИГА, 4 марта. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является наиболее предпочтительной среди латвийцев - 44% жителей республики заявили, что хотели бы получить именно этот препарат. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения SKDS (СКДС), которые были представлены на заседании правительства страны.

Согласно данным исследования, которые передает местное агентство LETA, 23% жителей Латвии хотели бы иметь возможность выбрать конкретную вакцину от коронавируса. При этом 20% указали на готовность получить препарат любого производителя, если он был соответствующим образом проверен и утвержден. Еще каждый пятый респондент отметил, что сделает прививку только в том случае, если будет предоставлена возможность выбрать вакцину конкретного производителя. В свою очередь 28% опрошенных заявили, что не хотят использовать ни одну из вакцин.

Опрос также показал, что почти для половины латвийцев - 47% - при выборе вакцины важна страна ее производства. При этом 44% опрошенных указали, что хотели бы получить российский препарат "Спутник V", 30% предпочли бы вакцину Comirnaty, разработанную консорциумом BioNTech и Pfizer, 19% выбрали бы произведенную американской компанией Moderna вакцину, а 6% остановили бы свой выбор на британско-шведской вакцине AstraZeneca.

Кроме того, в ходе опроса 16% респондентов заявили, что для них значение имеет состав вакцины, 10% отметили, что для них важно, чтобы вакцина была разработана с помощью технологии матричной РНК (мРНК), а 5% хотели бы, чтобы вакцина не была разработана с помощью технологии мРНК. Еще 2% опрошенных заявили, что хотят получить самую дорогую вакцину из возможных, а 1% сказали, что хотят получить самую дешевую вакцину. Еще 10% респондентов заявили, что они руководствуются другими критериями.

Опрос проводился с 19 по 23 февраля. Участие в нем приняли 1 005 латвийцев в возрасте от 18 до 75 лет.

"Спутник V" и Евросоюз

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило ранее в четверг, что начало процедуру последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрение EMA позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что ряд государств ЕС уже одобрили применение препарата "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек.