Блогер Константин Лакеев попросил поставить телевизор в камеру СИЗО

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Блогер Константин Лакеев, арестованный за повреждение машины госслужащего в ходе акции 23 января в Москве, просит поставить телевизор в камеру "Матросской Тишины", где он содержится. Об этом журналистам сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович, посетившая Лакеева в СИЗО-1.

"Говорили с тик-токером Константином Лакеевым, который обвиняется в том, что пинал ногами машину ФСБ на акции. Лакеев рассказал, что сейчас находится в спецблоке, а до этого примерно неделю провел в тесной восьмиместной камере площадью 3,5 на 3,5 м. Однако в той камере был телевизор. Он говорит, что до ареста телевизор не смотрел вообще никогда, а в изоляторе привык и даже понравилось, потому что это хоть как-то убивает время. Сейчас у него в более просторной четырехместной камере телевизора и холодильника нет, и он просит его поставить", - сказала она.

"Лакеев и его сосед почему-то не получают заказы из тюремного интернет-магазина, мы попросили проверить", - отметила правозащитница.

По ее словам, в "Матросской Тишине" содержатся и другие обвиняемые в уголовных преступлениях, совершенных в ходе акции 23 января, в частности, дравшийся с омоновцами Саид-Мухаммад Джумаев. Он тоже содержится в четырехместной камере. "Попросил родственников заказать ему сигареты, спички и шоколад. Попросил побольше книг. Тоже сидит без телевизора и холодильника", - сказала Литвинович.

Лакеева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Его арестовали до 23 марта. Ранее сообщалось, что блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти и до семи лет соответственно.