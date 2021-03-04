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Пандемия COVID-19

В Ненецком АО отменили обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет

С 5 марта в регионе также можно будет проводить культурные мероприятия при наполнении залов до 50%

ТАСС, 4 марта. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) отменили с 5 марта самоизоляцию для жителей старше 65 лет, введенную из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг написал в своем аккаунте в Instagram глава региона Юрий Бездудный.

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"Отменяем самоизоляцию для жителей старше 65 лет. Во-первых, люди уже измучились сидеть дома. Во-вторых, сейчас полным ходом идет вакцинация. И она очень популярна среди пожилых людей", - написал Бездудный.

С 5 марта в НАО разрешено проводить культурные мероприятия с наполняемостью залов до 50%. "Впереди 8 Марта, и хотелось бы, чтобы больше жителей смогли насладиться праздничными концертами", - добавил губернатор.

В НАО с начала пандемии новой коронавирусной инфекции выявлено 1 028 случаев заболевания, за последние сутки - четыре случая. На сегодняшний день на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 38 пациентов, в регионе зарегистрировано три летальных исхода от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, режим самоизоляции для граждан, прибывающих с территорий других регионов, масочный режим.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19Бездудный, Юрий Васильевич
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