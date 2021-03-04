Нижегородские власти рассчитывают на формирование у населения иммунитета к COVID-19 к маю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают на формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у населения к маю - до основных мероприятий, связанных с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом в четверг в прямом эфире в Instagram сообщил замгубернатора региона - министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"Нас с вами ждет юбилей Нижнего Новгорода, и нам важно, чтобы промежуток времени май-октябрь мы пережили с вами в большей безопасности, потому что большое количество людей приедет в Нижний Новгород. Ожидаем, что до мая месяца мы доведем до 60% людей, у которых будет соответствующий иммунитет к коронавирусной инфекции", - сказал Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что на данный момент располагает данными, согласно которым в Нижегородской области около 20% населения уже имеют иммунитет к коронавирусу.

"Нам нужно 1,1-1,2 млн человек пропустить через вакцинацию, но, повторяю, добровольно пропустить. На сегодняшний день 110 тыс. человек привито", - добавил заместитель губернатора.

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. Торжества, посвященные 800-летию города, начнутся в июне 2021 года. В программу подготовки к юбилею города включены более 30 событий.

По данным на 4 марта, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 98 111 человек, из них 43 322 проживают в Нижнем Новгороде, 54 789 - в районах и городских округах. В регионе проживают более 3 млн человек.