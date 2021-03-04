В Севастополе издали книгу по истории города от древности до 2014 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Тираж трехтомной монографии по истории Севастополя вышел из печати. Она стала первым изданием, охватывающим все периоды истории юго-западного Крыма от древнейших времен до 2014 года, сообщила ТАСС в четверг член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, выступившая инициатором проекта.

Ранее сообщалось, что напечатать монографию планируется к седьмой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России, которая отмечается 18 марта. На полуострове события 2014 года называют Русской весной.

"Тираж напечатан, из типографии забрали, часть книг скоро прибудет в Севастополь. Первая презентация предполагается 18 марта в Москве, в Российском историческом обществе, которым руководит Сергей Евгеньевич Нарышкин - проект осуществлен под эгидой РИО. А на следующий день пройдет презентация в Севастополе", - рассказала сенатор.

Она уточнила, что работа над изданием продолжалась около трех лет. В коллектив авторов входят специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, научное руководство осуществляли ученые Института российской истории РАН. Тираж включает 2 000 экземпляров.

"В числе авторов этого издания - первого, которое охватывает всю историю юго-западного Крыма от древнейших времен до возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань - видные российские ученые, в том числе севастопольские авторы. Используются архивные документы, которые ранее не вводились в научный оборот. Особенно в тех главах, которые посвящены истории Севастополя с момента его основания. Используются данные научных библиотек Российской Федерации, это очень серьезная источниковедческая база", - добавила собеседница.

Об истории города

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено тысячи лет назад - археологи находят стоянки первобытных людей и народов. В 424-421 годах до н. э. на Гераклейском полуострове основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город существовал до конца ХIV века нашей эры. В Средние века здесь заложили свои поселения генуэзские купцы (Генуя - территория современной Италии), а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Город Севастополь основан в 1783 году как база российского флота на Черном море. Во время Крымской войны (1853-1856 годов) был осажден. Первая оборона Севастополя длилась с 17 октября 1854 по 9 сентября 1855 года, и считается, что это позволило ускорить окончание войны. По мирному договору Российской империи было запрещено иметь флот на Черном море, и стратегическое значение вернулось к городу только к концу XIX века.

К началу Великой Отечественной войны Севастополь вновь был базой Черноморского флота и одним из важнейших портов побережья, авиаудары по городу наносились с первого дня войны. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года; врагу удалось взять город лишь с третьей попытки, хотя он изначально не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. После войны Севастополю присвоено звание город-герой.

В феврале 2014 года именно в Севастополе начались события, которые привели к воссоединению Крыма с Россией. Позднее их стали называть Крымской (или Русской) весной.