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Пандемия COVID-19

Франция вводит частичный карантин в департаменте Па-де-Кале

Премьер-министр страны Жан Кастекс сообщил, что темпы распространения коронавируса возросли там на 23% за последние семь дней

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Франции считают необходимым ввести частичный карантин в департаменте Па-де-Кале на выходные. Об этом премьер-министр страны Жан Кастекс заявил в четверг на еженедельной пресс-конференции, посвященной ситуации с борьбой против коронавируса. Премьер уточнил, что режим карантина вводится уже в эту субботу и будет действовать с 8 утра субботы до 18.00 воскресенья.

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"Распространение вируса ускоряется в этом департаменте", - сказал Кастекс. Согласно его сведениям, эти темпы возросли там на 23% за последние семь дней. "В настоящее время там превзойден уровень в 400 заразившихся на 100 тыс. населения", что в два раза выше среднего показателя по стране, сказал премьер. В результате показатель переполнения больниц в департаменте "самый высокий в стране", сказал премьер.

"Мы считаем необходимым ввести там те же ограничительные меры на уик-энды, которые были введены в Ницце и Дюнкерке" - сказал Кастекс. В этих городах на воскресные дни населению запрещено выходить на улицы за исключением необходимости закупки продовольствия и посещения врачей. В департаменте будут закрыты все универсамы с площадью более 5 тыс. м. Исключение делается только для магазинов, торгующих пищевыми продуктами.

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ФранцияПандемия COVID-19
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