В Адыгее открыли новый корпус детской поликлиники

МАЙКОП, 4 марта. /ТАСС/. Новый корпус детской городской поликлиники открылся в Майкопе, он построен за счет средств индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

"Создание новых условий для работы детского медучреждения - это еще один важный шаг в повышении качества и доступности медицинских услуг в рамках реализации стратегических инициатив президента", - сообщил в четверг на торжественной церемонии открытия глава республики Мурат Кумпилов. Он напомнил, что в прошлом году при поддержке федерального центра в Адыгее заработала индивидуальная программа социально-экономического развития. "Сегодня мы уже видим результаты нашей последовательной работы по улучшению качества медпомощи", - заметил Кумпилов.

В пресс-службе главы региона пояснили, что до последнего времени Майкопская городская детская поликлиника располагалась на первом этаже жилого дома в микрорайоне Маяк и обслуживала большое число жителей развивающейся части города, где активно ведется жилищная застройка и проживает много молодых семей. "Увеличились и показатели рождаемости благодаря нацпроекту "Демография" и другим мерам поддержки, в связи с чем было принято решение о приобретении нового здания и современного медоборудования", - сказали в пресс-службе. На эти цели было направлено 180 млн рублей.

В новом многоэтажном здании созданы комфортные условия для пребывания маленьких пациентов и работы медперсонала. Все отделения поликлиники распределены согласно порядку оказания медпомощи детям, а также по принципу бережливых технологий. "В поликлинике начали предоставлять комплекс услуг, часть из которых ранее оказывали в других учреждениях: теперь здесь открыты рентген-кабинет, кабинеты ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ, а также кабинет охраны зрения для детей", - пояснили в пресс-службе. Также открыты комната кормления для грудных детей, отделение реабилитационно-восстановительного лечения.

На встрече с персоналом поликлиники Кумпилов подчеркнул, что работа по развитию системы здравоохранения региона продолжится как в рамках индивидуальной программы и нацпроекта "Здравоохранение", так и других программ. В частности, в Адыгее действует региональный проект по развитию детского здравоохранения. Кроме того, в прошлом году в рамках реализации программы "Детское здравоохранение" было приобретено медоборудование и созданы комфортные условия в детских поликлиниках республики. Всего на эти цели было направлено около 50 млн рублей.