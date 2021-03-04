В Удмуртии установили доску в память о погибшем мальчике, защищавшем сестру от убийцы

ИЖЕВСК, 4 марта. /ТАСС/. В Удмуртии установили мемориальную доску в память о 13-летнем Андрее Касимове, который защищал свою сестру от насильника и убийцы и посмертно был награжден медалью "За спасение погибавших". Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"4 марта руководитель следственного управления СК России по Удмуртской Республике генерал-майор юстиции Рустам Рашидович Тугушев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски памяти юного героя Андрея Касимова", - говорится в сообщении пресс-службы.

Памятный знак установлен на фасаде Кожильской средней школы в поселке Балезино, где учился мальчик. В учебном заведении также работает кадетский класс имени Касимова под патронатом Следственного комитета. В память о подростке в Удмуртии проходит ежегодный республиканский турнир единоборств, творческий конкурс, а в день его рождения в школе организован почетный караул.

В сегодняшнем торжественном мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны ведомства, ветераны локальных войн, школьники и педагоги. В пресс-службе отмечают, что памятный знак "будет напоминать о трагических событиях и подвиге мальчика".

Тринадцатилетний подросток из поселка Балезино погиб 27 октября 2014 года, защищая свою 11-летнюю сестру от насильника и убийцы. По версии следствия, подросток, которого злоумышленник вместе с его младшей сестрой обманом завел в лес, пытался встать на ее защиту и оказывал преступнику активное сопротивление. По подозрению в жестоком убийстве был задержан ранее судимый Константин Русских, свою вину он признал. В мае 2015 года Верховный суд Удмуртии приговорил Русских к пожизненному лишению свободы. Подросток был посмертно награжден медалью "За спасение погибавших". Медаль матери погибших детей вручил председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин в декабре 2015 года.