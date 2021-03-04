В ДНР смягчили связанные с коронавирусом ограничительные меры

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) сняли ряд ограничений, введенный раннее из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал в четверг глава республики Денис Пушилин.

Указ вступил в силу с 4 марта. Согласно документу, в республике разрешено проведение, но только на открытом воздухе, развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Разрешается также проводить ярмарки. Указом снимается запрет на личный прием граждан в госорганах, предприятиях, учреждениях, а также - запрет на выездные приемы граждан представителями госорганов и местных администраций.

Уточняется, что занятия физической культурой и спортом, в том числе на открытом воздухе, возможны с привлечением зрителей, но не более 50% от общей вместимости помещения, где проводится мероприятие. При этом болельщики, присутствие которых ранее не допускалось, должны соблюдать социальную дистанцию.

Первый случай заражения в ДНР был зарегистрирован 31 марта прошлого года. С 14 марта власти ввели режим повышенной готовности. С 26 сентября были запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе и прекращен прием граждан в госучреждениях. С 1 февраля в республике началась вакцинация с использованием российского препарата "Спутник V".