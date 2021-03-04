В Ставрополе появится первая школа зимних видов спорта

СТАВРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Строительство школы зимних видов спорта началось в городе Ставрополь, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города. Для муниципалитета это будет первая подобная спортивная школа, завершить строительство планируется к лету 2021 года.

"В краевой столице началось строительство масштабной школы зимних видов спорта по фигурному катанию и хоккею "Наследие". Реализатор проекта - некоммерческая организация Союз мастеров спорта под руководством всемирно известного фигуриста, олимпийского призера Ильи Авербуха. Школа появится в Северо-Западной части Ставрополя, на участке с развитой транспортной инфраструктурой и удобными подъездными путями", - говорится в сообщении.

В администрации ТАСС пояснили, что завершить строительство учреждения планируется до лета 2021 года. Для города будет первая специализированная спортивная школа зимних видов. В учреждении можно будет проводить соревнования всероссийского уровня.

Как сообщалось, первая крытая ледовая арена открылась в Ставрополе в декабре 2018 года. На базе учреждения начали работу секции по хоккею и фигурному катанию, обе они оказались востребованы.