Совет Госдумы обсудит 9 марта законопроект о поиске людей по геолокации телефона

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Госдумы на ближайшем заседании 9 марта обсудит законопроект о праве правоохранительных органов без судебного решения получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска, документ примут в весеннюю сессию. Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"В рамках поручения президента [РФ Владимира Путина], прозвучавшего на встрече с участниками акции "Мы вместе", на ближайшем заседании Совета Госдумы 9 марта мы внесем в повестку законопроект, позволяющий определить геолокацию пропавших людей по мобильному телефону", - написал Неверов.

"Документ уже рассмотрен в первом чтении и в эту сессию будет принят окончательно", - заверил глава думских единороссов.

В четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" пообещал в ближайшее время обсудить инициативу с представителями фракций Госдумы.

Законопроект, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года. Спустя год документ был принят в первом чтении. Он был подготовлен во исполнение поручения главы государства от 23 августа 2017 года.

В июле 2019 года Госдума приняла закон, позволяющий правоохранителям получать данные о геолокации телефонов пропавших несовершеннолетних при получении письменного согласия одного из их родителей.