Менее 20% участников операции Киева в Донбассе согласились на вакцинацию от коронавируса

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Отказы от вакцинации против коронавируса среди участников силовой операции Киева в Донбассе имеют массовый характер, и только 17,5% военнослужащих согласились сделать прививку. Об этом сообщил в четверг главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим.

"Есть отказы среди бойцов. Из 40 тысяч военнослужащих в зоне силовой операции только 7 тыс. дали согласие", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24". Отказы от прививок, по словам эксперта, могут быть связаны с "политизацией кампании по вакцинации".

Он добавил, что в настоящее время в армии вакцинированы 884 человека, из них в зоне силовой операции - 772, то есть 12% от 7 тыс., которые дали согласие на прививку. Олим проинформировал, что в район проведения операции поступило 14 тысяч доз препарата.

Украина начала кампанию по вакцинации от коронавируса одной из последних в Европе, после того как из Индии были доставлены первые 500 тысяч доз препарата Covishield. Всего в стране зарегистрированы две вакцины: помимо Covishield, это препарат американской компании Pfizer. По данным правительства, Украина ожидает поставки более 100 тысяч доз вакцины от Pfizer, около 2 млн доз от китайской фирмы Sinovac, почти 4 млн доз от AstraZeneca и 15 млн доз от Novavax. От российских препаратов Киев отказался.

Согласно информации украинского Минздрава, по состоянию на утро 4 марта от коронавируса в стране привиты 9 568 человек. Суточный прирост числа заразившихся составил 10 057, а за все время пандемии были инфицированы 1 374 762 человека. 1 186 873 человека выздоровели, 26 591 пациент умер от осложнений.