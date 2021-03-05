Вылеты семи рейсов из главного аэропорта Чукотки задержали по метеоусловиям

ТАСС, 5 марта. Вылеты семи рейсов, в том числе и межрегиональных, из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержаны по метеоусловиям, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержаны вылеты двух рейсов в Залив Креста, а также в Беринговский, Ваеги, Владивосток, Хабаровск и Марково.

Сейчас Чукотка находится в зоне влияния циклона. В среду он принес на полуостров метель и шквалистый ветер до 40 м/с. Закрыта ледовая переправа через Анадырский лиман, без электроснабжения вторые сутки остается часть поселка Угольные Копи, в котором проживают около 4 тыс. человек. Сейчас в окружной столице Чукотки идет снег, ветер около 2 м/с.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.