{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вылеты семи рейсов из главного аэропорта Чукотки задержали по метеоусловиям

Полуостров находится в зоне влияния циклона

ТАСС, 5 марта. Вылеты семи рейсов, в том числе и межрегиональных, из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержаны по метеоусловиям, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержаны вылеты двух рейсов в Залив Креста, а также в Беринговский, Ваеги, Владивосток, Хабаровск и Марково.

Сейчас Чукотка находится в зоне влияния циклона. В среду он принес на полуостров метель и шквалистый ветер до 40 м/с. Закрыта ледовая переправа через Анадырский лиман, без электроснабжения вторые сутки остается часть поселка Угольные Копи, в котором проживают около 4 тыс. человек. Сейчас в окружной столице Чукотки идет снег, ветер около 2 м/с.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.

Теги
РоссияХабаровский крайЧукотский автономный округ
Пандемия COVID-19
Власти Камчатки продлили масочный режим в регионе до 21 марта
Первые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса ввели на полуострове 28 марта 2020 года
Читать полностью