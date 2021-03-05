Крушение самолета Ан-2 в Магадане произошло из-за превышения взлетной массы

ТАСС, 5 марта. Причиной аварийной посадки самолета Ан-2 в Магадане, в результате которой пострадали вахтовики, стало превышение взлетной массы на 410 кг. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в правительстве Магаданской области.

"Да, информация такая есть. Причина в превышении взлетной массы", - рассказали в правительстве.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выяснил, что реальный вес багажа на самолете был намного больше заявленного. Также не было проверено, насколько равномерно размещен груз.

Авария произошла 20 февраля 2020 года. Тогда в правоохранительных органах и правительстве региона рассказали, что самолет совершил экстренную посадку сразу после взлета на аэродроме в Магадане. На борту были два члена экипажа и 12 пассажиров - вахтовики горнодобывающей компании "Т-цемент", летевшие в поселок Сеймчан Магаданской области для работы. Пострадавшие были госпитализированы, пятеро остались в больнице с компрессионными переломами позвоночника, остальные отпущены на амбулаторное лечение. МАК сформировал комиссию по расследованию.