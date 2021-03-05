{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крушение самолета Ан-2 в Магадане произошло из-за превышения взлетной массы

Авария случилась 20 февраля 2020 года

ТАСС, 5 марта. Причиной аварийной посадки самолета Ан-2 в Магадане, в результате которой пострадали вахтовики, стало превышение взлетной массы на 410 кг. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в правительстве Магаданской области.

"Да, информация такая есть. Причина в превышении взлетной массы", - рассказали в правительстве.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выяснил, что реальный вес багажа на самолете был намного больше заявленного. Также не было проверено, насколько равномерно размещен груз.

Авария произошла 20 февраля 2020 года. Тогда в правоохранительных органах и правительстве региона рассказали, что самолет совершил экстренную посадку сразу после взлета на аэродроме в Магадане. На борту были два члена экипажа и 12 пассажиров - вахтовики горнодобывающей компании "Т-цемент", летевшие в поселок Сеймчан Магаданской области для работы. Пострадавшие были госпитализированы, пятеро остались в больнице с компрессионными переломами позвоночника, остальные отпущены на амбулаторное лечение. МАК сформировал комиссию по расследованию.

Теги
РоссияМагаданская область
Движение по федеральной трассе ограничили в Еврейской автономии из-за погодных условий
Ранее синоптики сообщали о возможном усилении ветра в регионе до 20 м/с
Читать полностью