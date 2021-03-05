Оборудование на 34 млн рублей закупили на Сахалине для развития хоккея в регионе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Сахалинские власти в ходе реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" приобрели около 70 единиц современного оборудования для развития хоккея в регионе. Новый спортинвентарь был отправлен в спорткомплекс Холмска - самого крупного на Сахалине города после областной столицы, сообщил в пятницу ТАСС заместитель директора учреждения "Холмск-Арена" Герман Жорников.

"[34 млн рублей] - это беспрецедентная сумма для Холмского района и нашего учреждения. Данная субсидия поступила к нам достаточно неожиданно", - рассказал замдиректора.

По информации Министерства спорта Сахалинской области, из общей суммы более 20 млн рублей поступило из федеральной казны. Среди закупленного оборудования есть как мелкий инвентарь, так и крупная техника, например самоходная ледозаливочная машина. Помимо этого, были приобретены специальные интерактивные тренажеры для отработки различных техник хоккеистов. Аналогов нет во всей Сахалинской области. Также появились и обычные тренажеры для занятий на все группы мышц. Ранее хоккеисты во время тренировок могли только отрабатывать катание, так как современное оборудование отсутствовало.

"Развитие спортивного комплекса в Холмском районе важно для региона. Это относительно новый объект. Мы возлагаем на него большие надежды и надеемся, что там появятся новые сахалинские звезды хоккея", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Спортивный комплекс "Холмск-Арена" начал работать в 2015 году. На сегодняшний день в учреждении воспитываются 106 юных спортсменов - 71 хоккеист и 35 фигуристов. Набор ребят в спорткомплекс продолжается.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" входит в состав национального проекта "Демография", инициированного в 2018 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Среди его ключевых целей увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%.