Дорогу до крупного поселка на Камчатке открыли после циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 марта. /ТАСС/. Движение транспорта до поселка Октябрьский на Камчатке, ограниченное ранее из-за циклона, восстановлено, сообщает краевое учреждение "Камчатуправтодор".

"Утром 5 марта года полностью открыли дорогу Начикинский совхоз - поселок Усть-Большерецк - поселок Октябрьский. Скопления автотранспорта зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

3 марта атмосферный вихрь принес на Камчатку снег, метель и штормовой ветер. Сейчас его действие ослабевает.

Октябрьский - поселок городского типа в Усть-Большерецком районе края. В нем проживает около 1 500 человек.