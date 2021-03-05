Новый объект водоснабжения за 640 млн рублей строят на Камчатке по госпрограмме

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 марта. /ТАСС/. Новый трубопровод водоснабжения общей протяженность 12 км и стоимостью 640 млн рублей построят в 2021 году в городе Вилючинске на Камчатке. Работы ведутся в рамках реализации мероприятий государственной программы "Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов РФ", сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей населенного пункта в микрорайоне Рыбачий практически завершено строительство трубопровода водоснабжения протяженностью 12 км. Сумма контракта составила более 640 млн рублей. Объект важный и долгожданный - он поможет повысить качество обеспечения жителей чистой водой, что является одной из значимых составляющих повышения качества жизни граждан", - цитирует пресс-служба слова министра строительства и жилищной политики региона Андрея Дегодьева.

Кроме того, к концу года будет завершено строительство канализационного коллектора протяженностью более километра с канализационной станцией и очистными сооружениями в жилом микрорайоне Рыбачий Вилючинска. Новый объект, по мнению властей, улучшить экологическую обстановку в третьем по величине городе Камчатки.

Вилючинск находится в 80 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. В городе живут около 23 тыс. человек, там находится база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.