Мишустин 5 марта посетит центр "Вектор" и пообщается с женщинами-учеными

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу продолжит работать в Новосибирске. Основное внимание он уделит вопросам развития науки. Кроме того, в преддверии Международного женского дня глава правительства проведет встречу с женщинами-учеными на площадке Новосибирского национального исследовательского государственного университета (НГУ).

Как сообщила пресс-служба правительства, в графике председателя правительства "запланировано посещение ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", где в очень короткие сроки была создана пептидная вакцина "Эпиваккорона" против коронавирусной инфекции COVID-19. Эта вакцина успешно прошла доклинические и клинические исследования, по результатам которых 13 октября 2020 года была зарегистрирована Минздравом России, показав свою безопасность и эффективность.

Кроме того, в ГНЦ ВБ "Вектор" через неделю после опубликования генома нового коронавируса в январе 2020 года были созданы первые в стране два ПЦР-теста для выявления вируса, а вскоре после этого - ИФА-тест для обнаружения антител. К настоящему времени наборы реагентов для более чем 20 млн тестирований произведены и поставлены во все субъекты Российской Федерации и 1,5 млн направлено в 50 стран. "Вектор" изучил британский вариант коронавируса и пришел к выводу, что зарегистрированные в России вакцины "Эпиваккорона" и "Спутник V" эффективны в отношении этой инфекции.

Ознакомление с работой научных учреждений

Мишустин осмотрит референц-лабораторию ВОЗ по птичьему гриппу, а также лабораторию обратной генетики. На производственной площадке АО "Вектор-Биальгам" - биотехнологической компаний, специализирующейся на производстве иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции, - пройдет запуск линии розлива в шприц-дозы инъекционных препаратов, вакцины "Эпиваккорона" для профилактики коронавируса. Планируемая производительность в шприц-дозах составит до 5 млн доз в месяц. В августе 2021 года планируется запустить новую универсальную линию в ампулах и пенфлаконах с производительностью от 9 000 до 11 000 доз в час. Данная линия приобретена, находится на производстве, ведутся монтажные и наладочные работы.

Кроме того, Мишустин посетит Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН и Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Здесь он осмотрит ускорительный комплекс электрон-позитронного коллайдера ВЭПП-2000 (первой части Сибирского кольцевого источника фотонов - СКИФ) и выставку экспериментального опытного производства. Это оборудование позволяет вести методические исследования по физике ускорителей, изучать свойства поверхности вакуумных камер на специализированном выводе синхронного излучения.

Недавно Сибирское отделение РАН оказалось в центре внимания президента РФ. Старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину, что ее зарплата на полной ставке составляет 25 тыс. руб., тогда как должна составлять, согласно майским указам, 200% от средней по региону, то есть около 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам. СК и прокуратура также начали проверку.

По традиции Мишустин проведет встречу в формате тет-а-тет с губернатором региона Андреем Травниковым.