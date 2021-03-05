В Иркутске на фасаде больницы установили панно в честь врачей, спасающих от COVID-19

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Деревянное панно площадью 45 кв. м с изображением женщины-врача установили на фасаде Иркутской областной инфекционной клинической больницы в знак благодарности медицинским работникам за их вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Автором панно является иркутский дизайнер Валерий Хорохордин, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Артем Миронов.

"Родился этот проект благодаря волонтерам и художникам-дизайнерам. Автором проекта является Валерий Хорохордин, дизайнер из Иркутска. Непосредственный исполнитель - Никита Малышев, студент Иркутского национального исследовательского технического университета. Это панно символизирует благодарность врачам, которые самоотверженно работают на благо жителей", - сказал Миронов.

Установка панно приурочена к первой годовщине движения #МыВместе, образованного в стране в начале пандемии для того, чтобы помогать пожилым людям, инвалидам, врачам и всем, кто нуждается в помощи в период борьбы с инфекцией.

В Иркутской области, по данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, на 5 марта подтверждено 56 938 случаев заражения. За время пандемии выздоровели 53 857 пациентов, умерли 1 925.