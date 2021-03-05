Почти 10 млрд рублей получила Камчатка на выравнивание энерготарифов для предпринимателей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 марта. /ТАСС/. Почти 10 млрд рублей получил Камчатский край в 2021 году из средств федерального бюджета для снижения энерготарифов для предпринимателей региона до среднероссийских показателей, сообщила ТАСС министр экономического развития и торговли полуострова Юлия Морозова.

В рамках исполнения поручений президента России с 2017 года для субъектов Российской Федерации с высокой себестоимостью производства создан механизм снижения до среднероссийского уровня тарифов на электроэнергию. Под его действие попали пять субъектов ДФО, где тарифы превышают среднероссийское значение, в том числе и Камчатка.

"Тариф на электроэнергию для предпринимателей в первом полугодии 2021 г. составит около 5,4 рублей за киловатт. Для сравнения в 2019 году стоимость киловатта электроэнергии была почти на рубль больше. В этом году Камчатка получила из федерального бюджета на выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня почти 10 млрд рублей, что почти на 2 млрд больше, чем в 2020 году", - сказала Морозова.

Ранее губернатор региона Владимир Солодов сообщал ТАСС, что выравнивание тарифов на электроэнергию приведет к сокращению стоимости услуг предпринимателей для населения. С 1 января энерготарифы для камчатских предпринимателей на 2021 год были снижены более чем на 20 % относительно 2020 года.