У вакцины Moderna выявили побочные эффекты

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Американские ученые обнаружили, что у пациентов, привитых от коронавируса вакциной от компании Moderna, спустя несколько дней могут проявиться побочные эффекты в виде сыпи и воспалений. Соответствующие данные опубликованы на сайте издания The New England Journal of Medicine.