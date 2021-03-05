{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

У вакцины Moderna выявили побочные эффекты

Американские ученые обнаружили сыпь и воспаления у пациентов, привитых от коронавируса, спустя несколько дней после вакцинации
© AP Photo/Ted S. Warren

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Американские ученые обнаружили, что у пациентов, привитых от коронавируса вакциной от компании Moderna, спустя несколько дней могут проявиться побочные эффекты в виде сыпи и воспалений. Соответствующие данные опубликованы на сайте издания The New England Journal of Medicine.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По словам специалистов, у 12 пациентов, получивших первую дозу вакцины из двух необходимых, спустя в среднем восемь дней были выявлены отложенные побочные эффекты. Они проявлялись на коже в виде воспаления диаметром не более 10 см непосредственно в месте введения препарата, а также в виде сыпи на ладонях и локтях. Эти данные подтверждаются фотоснимками, также опубликованными в докладе.

Большинству пациентов были предоставлены лекарственные средства, после применения которых воспаления пропали в течение около шести дней. Впоследствии все 12 пациентов получили вторую дозу вакцины, после применения которой аналогичные побочные эффекты были обнаружены у шести из них. При этом они проявились в среднем на второй день после вакцинации.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в декабре 2020 года одобрило вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Кроме того была сертифицирована вакцина, который выпускает Moderna, а также препарат компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Задания ЕГЭ в 2021 году не планируется упрощать
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев также выразил надежду, что сроки сдачи экзамена не придется сдвигать из-за коронавируса на август
Читать полностью