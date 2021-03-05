Детские лагеря Бурятии возобновят работу летом после пропуска прошлогоднего сезона

УЛАН-УДЭ, 5 марта. /ТАСС/. Детские оздоровительные, спортивные лагеря Бурятии будут работать в предстоящий летний сезон, условие - 50-процентная загрузка. Об этом сообщил в пятницу в прямом эфире "ВКонтакте" министр спорта и молодежной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов.

"Детские лагеря работать будут. Единственное, есть требование федерального Роспотребнадзора - загрузка в данных лагерях должна быть 50%", - сказал министр.

Он отметил, что для загородных оздоровительных учреждений такое условие создает проблемы, связанные с финансовым вопросом. "Поэтому мы готовим письма в адрес Роспотребнадзора, чтобы лагерям разрешили работать со 100-процентной загрузкой", - сказал Дамдинцурунов. Он пояснил, что лагеря к открытию готовятся, но все будет зависеть от эпидемической обстановки.

Летом 2020 года детские оздоровительные лагеря в Бурятии не работали из-за сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

В настоящее время в республике ежедневно выявляется около 100 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 34 236 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 723 человека. "Сейчас в стационарах получают лечение 746 пациентов, занятость коечного фонда составляет 70,4%", - сообщили в Минздраве Бурятии.

В регионе продолжается вакцинация. Всего в Бурятии развернуто 45 пунктов вакцинации, 12 из них в городе Улан-Удэ, 33 - в районах, в том числе на севере республики, в отдаленных районах. Привито первым компонентом более 26 тыс. человек, закончили вакцинацию более 12. тыс. человек.