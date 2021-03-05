Историки России и ФРГ опубликуют к 22 июня новые документы о войне

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новая крупная публикация документов из архивов России и Германии готовится к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Как сообщил ТАСС научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян, эта работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Российский лидер год назад в своей концептуальной статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" призвал страны мира активизировать процесс открытия архивов и публикации ранее не известных документов предвоенной и военной поры, "как это делает Россия в последние годы". Президент подчеркнул готовность к совместным исследовательским проектам ученых-историков.

Как напомнил Чубарьян, тысячи документов по истории Второй мировой уже были обнародованы - сначала к годовщине Мюнхенского сговора 1938 года, затем - к 75-летию Победы в прошлом году. Как уточнил академик, сейчас "готовится очень большая публикация документов по поводу 80-летия нападения Германии на нашу страну, которое будет отмечаться в этом году 22 июня".

Чубарьян рассказал также о достигнутом с немецким Институтом современной истории в Мюнхене соглашении подготовить совместный сборник документов по истории ХХ века. "Сейчас мы занимаемся совместно выработкой перечня периодов, проблем, - уточнил академик. - И есть договоренность с архивами: у меня - с нашим архивом внешней политики МИД, а у моего коллеги, директора мюнхенского института, - с политическим архивом Германии".

Путин в своей статье напоминал о многочисленных претензиях с Запада по поводу так называемого пакта Молотова-Риббентропа, хотя тот получил правовую и моральную оценку еще в СССР. Президент отмечал, что другие государства "предпочитают не вспоминать" о соглашениях, заключенных западными политиками и нацистами, равно как и о существовании "секретных протоколов" к таким договорам тоже не сообщают.

На вопрос о том, позволяют ли договоренности с мюнхенским институтом надеяться на то, что эти пробелы будут восполнены, Чубарьян ответил утвердительно. "Да, это, конечно, наверняка есть в Германии", - сказал он.