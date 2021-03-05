Россияне рассказали, какие блины предпочитают

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россияне предпочитают заказывать блины с несладкой начинкой из мяса или рыбы на 30% чаще сладких, следует из данных сервиса "Яндекс.Еда" за 2020 год.

Третье место по популярности при заказах в сервисе заняли блины с картофелем и грибами. Варианты с топпингами и начинками в целом популярнее простых блинов и блинов с маслом: последние добавляют всего в 5% заказов с блинами по России, в 3% заказов в Москве, 8% - в Санкт-Петербурге. Признанием варианты без начинок пользуются только среди жителей Нижнего Новгорода и Самары - здесь их заказывают чаще, чем в среднем по стране, отмечают в "Яндекс.Еде".

В топ-5 несладких начинок по России вошли ветчина и сыр, мясо, курица, грибы, творог. В частности, ветчина с сыром лидируют в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. При этом петербуржцы чаще жителей других городов добавляют в заказы блины с курицей, а также с семгой или лососем.

Среди сладких топпингов лидирует сгущенка, за которой идут клубника и банан. Больше всего ценителей сладких блинов живет в Казани и Саратове, там первое место среди начинок заняли сгущенка и банан.

Также популярны и более экзотические варианты: блины "Хачапури", "Карбонара", из гречневой муки с солёной карамелью, творожные с зефиром и персиками, с фламбированной грушей, с кремом из мацони и белым шоколадом, с вишней и розмарином, с печенью и гречкой, с селёдкой, креметой и зеленью, с кокосовым творогом и чёрной смородиной.

Средняя стоимость порции блинов по России - 179 рублей. Дороже всего это угощение обходится москвичам - по 192 рубля, а вот в Екатеринбурге одни из самых низких цен среди городов-миллионников - по 102 рубля за порцию.