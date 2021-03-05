В США впервые в мире привили приматов от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники зоопарка американского города Сан-Диего привили от коронавируса четырех орангутанов и пятерых карликовых шимпанзе-бонобо. Как сообщило в четверг местное издание The San Diego Union-Tribune , это первые приматы, которые получили вакцину от вируса.

Отмечается, что животным был введен экспериментальный препарат ветеринарной фармацевтической компании Zoetis, являющейся структурным подразделением Pfizer.

В середине января в зоопарке Сан-Диего коронавирусом заразились восемь горилл. Сообщается, что они были инфицированы после контакта с больным сотрудником сафари-парка, который переносил заболевание в бессимптомной форме и работал с использованием средств защиты.

"Этот факт позволил нам понять, что другие приматы находятся в зоне риска. Мы хотели сделать все возможное, чтобы защитить их от вируса, потому что на самом деле мы не знаем, как он может на них повлиять", - приводит издание слова главного специалиста по охране природы зоопарка Надин Ламберски. По ее словам, на сегодняшний день привиты также все сотрудники зоопарка, имеющие контакт с животными.

Вакцина Zoetis еще не прошла до конца необходимые тестирования, однако в Сан-Диего посчитали, что риск заражения и его последствий слишком велик. Приматы получили две дозы вакцины с интервалом в три недели в конце января - начале февраля текущего года. Отмечается, что дозы были введены лишь тем животным, которые спокойно отнеслись к процессу вакцинации. О явных побочных эффектах у животных не сообщается. У двух особей взяты образцы крови для определения уровня антител.

Как отмечает издание, приматы в зоопарке регулярно прививаются от гриппа и кори.