Чайка заявил, что в Карачаево-Черкесии проводится комплекс мер по декриминализации региона

ТАСС, 5 февраля. Работа по декриминализации регионов Северного Кавказа продолжается, в настоящее время такие мероприятия проводятся на территории Карачаево-Черкесии, сообщил в интервью "Российской газете" полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

"В настоящее время проводится большой комплекс действий по декриминализации в Карачаево-Черкесской Республике. Я думаю, в ближайшее время об итогах этой работы доложат правоохранительные органы", - сказал Чайка.

По его словам, аналогичные мероприятия ранее были проведены в Дагестане и в Ингушетии.

"Совместными действиями силовых структур (в Ингушетии - прим. ТАСС) пресечена деятельность этнической преступной группы, члены которой причастны к совершению общеуголовных преступлений, в том числе коррупционной направленности, как на территории республики, так и в других субъектах страны. В Москве ими были застрелены начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Кроме того, в Ингушетии раскрыто 73 преступления, половина из которых относится к категории тяжких и особо тяжких, 20 - террористического характера, 142 преступления экономической направленности, в числе которых 37 - по линии борьбы с коррупцией", - рассказал полпред в СКФО, добавив, что к уголовной ответственности в Ингушетии был привлечен 91 человек, материальный ущерб по оконченным уголовным делам составил более 130 млн рублей.

Чайка также отметил, что в регионах Северного Кавказа по-прежнему остро стоит проблема коррупции.

"Уровень коррупции местами зашкаливает. Несмотря на принимаемые меры, ситуация по-прежнему требует пристального внимания. В частности, по предварительной информации, сотрудниками окружных прокуратур выявлено около 20 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, внесено более 11 тыс. актов прокурорского реагирования, за совершенные коррупционные правонарушения к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 6 тыс. должностных и юридических лиц, возбуждено свыше 150 уголовных дел", - пояснил он.

По данным полпреда в СКФО, общий ущерб от коррупционных и экономических преступлений по оконченным уголовным делам на Северном Кавказе составил 17 млрд рублей.