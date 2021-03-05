В Оренбургской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

ОРЕНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции", продлив режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 22 марта. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба, опубликованном в пятницу в Telegram-канале.

"Режим самоизоляции для оренбуржцев 65+ продлен до 22 марта. Продлен и запрет на работу развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли", - сказано в сообщении.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона, официально зарегистрировано 37 979 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 76 - за прошедшие сутки. На пике распространения инфекции осенью 2020 года в области регистрировали около 190 случаев ежедневно. Выздоровели 35 203 человека, 52 - за минувшие сутки. В стационарах находятся 548 человек с диагнозом COVID. Всего в регионе зарегистрировано 629 летальных случаев, уточняется в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Оренбургской области, прививку от коронавирусной инфекции сделали уже более 58 тыс. жителей региона. Из числа вакцинированных 47,66% - старше 65 лет, уточнила собеседница агентства.