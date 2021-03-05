Медведев поручил выпустить книгу, посвященную герою Великой Отечественной войны Савицкому

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев поручил выпустить книгу, посвященную герою Великой Отечественной войны Евгению Савицкому и началу героической обороны Севастополя.

"Поручение на эту тему я попросил бы подготовить для того, чтобы региональное отделение это сделало незамедлительно", - сказал он в ходе приема граждан по личным вопросам. Медведев отметил, что "это просто святой долг - выпустить эту книгу, эту брошюру к 80-летию героической обороны Севастополя". "Если все материалы готовы, я, естественно, дам поручение нашей партии, региональному отделению партии "Единая Россия" принять все необходимые меры, чтобы эту брошюру выпустить в срок, а главное - необходимым тиражом", - добавил он.

С обращением выпустить книгу к Медведеву обратился ветеран Великой Отечественной войны Константин Кржеминский. "Это единственная семья, которая имеет двух героев Советского Союза. Мы хотим увековечить подвиг Севастополя. 30 октября будет 80 лет, как было начало героической обороны Севастополя. Материал мы уже подготовили, только нужно ваше разрешение, чтобы мы могли выпустить книгу, которую передадим в школы, детские библиотеки", - сообщил он.