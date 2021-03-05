НКО попросили освободить их от отчетности об иностранном финансировании жертвователей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ассоциация благотворительных организаций "Все вместе" направила президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой исключить из законодательства обязанность НКО отчитываться о полученных от юридических лиц, получающих средства из иностранных источников, денежных средствах. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Просим вас оказать помощь и содействие в данном вопросе, дать поручение внести изменения в установленные законодательством требования к предоставлению информации об источниках финансирования НКО с учетом возможности их практической реализации, а также продлить мораторий на предоставление НКО отчета о денежных средствах, полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источников, на период до внесения изменений в формы отчетности", - следует из письма.

В ассоциации уточняют, что информация об источнике средств может представлять собой коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в связи с чем благотворительные организации могут отказаться предоставлять такую информацию. Кроме того, данная норма приведет к ухудшению положения социально значимых НКО, а также к росту затрат на рассылку запросов об источнике финансирования, большим документооборотом и почтовыми издержками.

Ассоциация "Все вместе" обращалась также в Минэкономразвития РФ, где поддержали обращение ассоциации и направили Минюсту РФ предложение изменить требования к предоставлению информации об источниках финансирования НКО с учетом реальной возможности таких организаций предоставлять необходимую информацию или о продлении моратория.

В январе Общественная палата (ОП) РФ обратилась к министру юстиции России Константину Чуйченко с просьбой продлить на 2021 год мораторий на предоставление отчета некоммерческих организаций, финансируемых российскими источниками, которые получают деньги от иностранцев.

Приказом Минюста РФ от 16 августа 2018 года "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций" установлена обязанность НКО предоставлять отчетность о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств <...> и (или) от российских юридических лиц, получающих денежных средствах от иностранных источников. Уточняется, что последние два года на предоставление такой отчетности действовал мораторий, однако на отчетность за 2020 год и далее мораторий не распространяется.

Об ассоциации

Ассоциация cоциально ориентированных некоммерческих организаций "Благотворительное собрание "Все вместе" объединяет 57 крупных НКО. Организации-участники оказывают помощь тем, кто в ней больше всего нуждается: дети, одинокие старики, люди с тяжелыми заболеваниями, малоимущие семьи, бездомные и животные.