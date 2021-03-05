Медведев предложил ввести единый подход для критериев понятия многодетной семьи

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в пятницу в ходе приема граждан предложил ввести единый подход в критериях определения многодетной семьи во всех субъектах РФ.

"Надо будет проанализировать вместе со всеми субъектами Федерации и, возможно, ввести единый подход, как и норму о предоставлении многодетным земельных участков, и по отношению к правилам, по которым определяется многодетная семья", - отметил Медведев.

По его словам, этот вопрос следует обсудить и, возможно, отразить в партийной программе, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму в сентябре. "Это вопрос значимый, этот вопрос касается большого количества наших семей, в то же время он, конечно, связан с финансами, которыми располагают наши регионы. Может быть, этот вопрос нужно будет отразить и в предвыборной программе партии, чтобы партия несла за этот вопрос ответственность в ходе подготовки к выборам и в дальнейшем, надеюсь, в ходе работы в высшем законодательном органе", - предложил Медведев.

Он пояснил, что понятие многодетной семьи "раскрывается в региональном законодательстве и решается по-разному". Так, например, в некоторых регионах критерий многодетной семьи исчезает, когда первый ребенок достигает либо возраста 18 лет, "либо возраста, с которым связывается окончание высшего учебного заведения - то есть 23 лет".

"Вне зависимости от того, что другие дети остаются еще малолетними, несовершеннолетними, все те проблемы, которые для многодетных семей существуют, остаются. В некоторых субъектах Федерации, в Москве по понятным причинам - она богатый субъект, этот критерий применяется ко всем семьям или до тех пор, пока младший из них не достигнет 18 лет. <...> Наверное, это в целом более справедливо, но это вопрос, как мы понимаем, финансовый", - подчеркнул Медведев.