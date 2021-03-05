С 6 по 8 марта воду в Симферополе будут подавать без ограничений

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Вода жителям Симферополя и его пригородов с утра 6 марта до утра 9 марта будет подаваться без ограничений, сообщается в пятницу на странице предприятия "Вода Крыма" во "ВКонтакте".

"В связи с предстоящим весенним праздником подача воды будет осуществляться [без ограничений] с 06:00 6 марта до 09:00 9 марта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в остальные дни подача воды будет осуществляться, согласно утвержденному графику".

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют и в Алуште. В Ялте полностью перешли на снабжение из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.