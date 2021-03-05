В Ростовской области возобновят оказание плановой амбулаторной помощи с 9 марта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Оказание плановой амбулаторной помощи в Ростовской области возобновится в медицинских учреждениях региона с 9 марта. Соответствующие изменения в региональное законодательство, регламентирующее меры по сдерживанию пандемии коронавируса, в пятницу утвердил губернатор области Василий Голубев, сообщила пресс-служба главы региона.

"В Ростовской области с 9 марта возобновляется плановая амбулаторная помощь для всех пациентов - при условии дистанционной записи на прием к врачу. На 50% может быть задействован коечный фонд при оказании плановой стационарной медпомощи, в том числе на койках дневного стационара, сестринского ухода и паллиативной помощи. В полном объеме возобновляется и плановая медпомощь пациентам, которые нуждаются в курсовом или программном лечении, а также оказание высокотехнологичной медпомощи", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 9 марта можно будет заполнять на 50% закрытые спортивные сооружения - при проведении не только профессиональных соревнований, как было возможно ранее, но и при организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Также документ предполагает снятие особого санитарного режима в девяти муниципалитетах Ростовской области.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 74 418, число выздоровевших выросло до 65 018, умерли 3 198 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9.