Глава СК предложил в ходе следствия заниматься возмещением морального вреда потерпевшим

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил еще на стадии предварительного следствия заниматься возмещением морального вреда потерпевшим. Об этом он заявил, выступая на расширенном заседании коллегии СК по итогам работы за 2020 год.

"Ущерб [от преступлений] причиняется огромный. Особенно надо посмотреть на те ситуации, когда это простые люди. Не госпредприятия, где тоже надо работать, а просто люди", - подчеркнул Бастрыкин, отметив, что в минувшем году СК на стадии следствия добился возмещения ущерба потерпевшим на 52,5 млрд рублей.

Вместе с тем он предложил следователям заняться и возмещением морального вреда. "Еще раз повторяю: давайте включим механизм возмещения морального ущерба - в рамках расследования уголовного дела добиваться возмещения и материального, и морального вреда (потерпевшим). Закон прямо нам дает такую возможность", - отметил Бастрыкин.

Он напомнил о выходе на свободу после 17-летнего срока мужчины, "который четыре года гноил у себя в подвале в доме двух девочек". "Выходит нагло, с улыбкой, самодовольный, а молодые женщины трясутся. Вот вам пример. Не только в колонии - иди заработай, отдай деньги. У одной из женщин двое детей", - подчеркнул глава СК, добавив, что хотя в этом случае истек срок исковой давности, там, где расследование ведется по недавно произошедшим преступлениям, "эти меры надо включать". "Мы попросим, чтобы прокуратура [это] поддержала, судебные органы поддержали. Но все начинается со следствия - как мы начнем работу в этом направлении, так она и пойдет", - сказал Бастрыкин.

"Еще раз требую, чтобы на первых днях, первых неделях расследования мы определялись и с материальным возмещением, и с моральным возмещением, - подчеркнул он. - Вот тогда многие и подумают, особенно те, кто получает условные сроки. Натворил грехов, наказание условное и возмещения материального не получается - никто исков не предъявил".

Помимо прочего, Бастрыкин предложил даже внести показатель возмещения морального вреда от преступлений в годовые показатели работы региональных следственных управлений. "Давайте вводить эту практику, это наше право. Оно не работает, к сожалению", - констатировал он.