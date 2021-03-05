Рособрнадзор рассчитывает провести ЕГЭ в 2022 году в прежнем формате

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор рассчитывает при улучшении эпидемиологической обстановки в стране провести в 2022 году итоговую аттестацию школьников в штатном режиме. Об этом сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия-24".

"Все те нововведения, о которых мы говорим <...> последние три месяца, касаются только проведения итоговой аттестации в 2021 году, поэтому мы искренне, так же, как и все, надеемся, что в следующем году жизнь в школе и в целом эпидемиологическая ситуация в стране будет находиться на тех же позициях, на которых была до этого [до пандемии]. Итоговая аттестация будет проводиться в штатном режиме так, как она проводилась всегда", - сказал он.

Основной период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году запланирован с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственный выпускной экзамен участники будут сдавать в основные сроки - с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.