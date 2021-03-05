Бастрыкин потребовал доводить до конца расследования дел о нарушениях прав сирот

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал довести до конца расследования дел о нарушениях прав сирот, невзирая на служебное положение привлекаемых по этим делам лиц.

"Активно принимаются меры по защите прав детей-сирот, оказанию им юридической и социальной помощи, организуется проведение процессуальных проверок, расследуются уголовные дела. Возбуждено 244 уголовных дел о преступлениях данных категорий", - сказал Бастрыкин в пятницу, выступая на расширенном заседании коллегии СК по итогам работы за 2020 год.

Председатель СК подчеркнул, что необходимо оказывать поддержку пострадавшим по таким делам. "Расследование этих уголовных дел необходимо довести до логического завершения, невзирая на служебное положение привлекаемых к уголовной ответственности лиц, выявить всю цепочку халатных действий, злоупотреблений и должностного попустительства", - потребовал Бастрыкин.