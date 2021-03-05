Минфин выплатит 600 тыс. рублей жительнице Владимира, оправданной по делу об убийстве

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владимира постановил взыскать с Минфина РФ 600 тыс. рублей компенсации морального вреда местной жительнице, которая полтора года провела под домашним арестом по делу об убийстве, но была оправдана присяжными. Сумма компенсации определена из расчета 1 тыс. рублей за сутки домашнего ареста, сообщается в пятницу на сайте Владимирского областного суда.

Как отмечается, в сентябре 2019 года приговором Фрунзенского районного суда Владимира женщина была оправдана коллегией присяжных по делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). После этого жительница города обратилась с иском к региональному управлению казначейства и Минфину РФ о взыскании компенсации морального вреда в размере 30 млн рублей, указав, что на протяжении полутора лет в связи с незаконным привлечением ее к уголовной ответственности она испытывала душевные страдания и сильные переживания, бытовые и социальные неудобства.

"Решением Ленинского районного суда Владимира исковые требования Р. удовлетворены частично: с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца в счет компенсации морального вреда взыскано 600 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части требований отказано", - говорится в сообщении.

Как пояснили в областном суде, при определении размера компенсации морального вреда учитывалась личность истицы, которая ранее никогда не привлекалась к уголовной ответственности и работала. Кроме того, суд пришел к выводу, что причиненные ей физические и нравственные страдания в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и нахождение под домашним арестом существенно травмировали психику женщины.

"При этом суд, приняв во внимание практику рассмотрения аналогичных споров Европейским судом по правам человека, посчитал возможным определить размер компенсации морального вреда за каждый день содержания под домашним арестом, исходя из 1 000 рублей за сутки", - пояснили в суде.

Заявленный размер компенсации морального вреда расценен судом как необоснованно завышенный и не соответствующий фактическим обстоятельствам причинения вреда. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила судебный акт без изменения, апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения.