Собянин отметил значительное улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве в последнее время значительно улучшилась. У властей появилось понимание, как бороться с пандемией, сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин на вручении государственных наград РФ и наград Москвы женщинам-работникам городских организаций.

"Нынешнее 8 марта, у нас уже другое настроение. Не то, что мы победили совсем, но очевидно, что ситуация значительно лучше, и самое главное, что мы стали сильнее и сплоченнее. <...> Во многом мы прошли эти испытания благодаря нашим замечательным, трудолюбивым, талантливым и смелым женщинам", - отметил мэр.

По словам Собянина, год назад, когда началась пандемия, город был в сложной ситуации, однако сейчас есть понимание, как бороться с ней.

"Все отрасли [Москвы], в отличие от многих других городов мира, продолжали функционировать. И наши женщины там занимали ключевые роли, - сказал Собянин. - Хотелось бы сказать вам слова благодарности.<...> С заслуженными наградами и с 8 марта!"

Среди награжденных женщин почетную грамоту правительства Москвы получила актриса театра и кино Ирина Алферова.