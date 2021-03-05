{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Собянин отметил значительное улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

По словам мэра столицы, у властей появилось понимание, как бороться с пандемией

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве в последнее время значительно улучшилась. У властей появилось понимание, как бороться с пандемией, сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин на вручении государственных наград РФ и наград Москвы женщинам-работникам городских организаций.

"Нынешнее 8 марта, у нас уже другое настроение. Не то, что мы победили совсем, но очевидно, что ситуация значительно лучше, и самое главное, что мы стали сильнее и сплоченнее. <...> Во многом мы прошли эти испытания благодаря нашим замечательным, трудолюбивым, талантливым и смелым женщинам", - отметил мэр.

По словам Собянина, год назад, когда началась пандемия, город был в сложной ситуации, однако сейчас есть понимание, как бороться с ней.

"Все отрасли [Москвы], в отличие от многих других городов мира, продолжали функционировать. И наши женщины там занимали ключевые роли, - сказал Собянин. - Хотелось бы сказать вам слова благодарности.<...> С заслуженными наградами и с 8 марта!"

Среди награжденных женщин почетную грамоту правительства Москвы получила актриса театра и кино Ирина Алферова.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
СК увеличил прием обращений граждан через соцсети
Всего в 2020 году СК рассмотрел более 240 тыс. обращений граждан, на личном приеме было принято 148 тыс. заявителей
Читать полностью