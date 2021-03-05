В РПЦ рассчитывают на правовое регулирование больничного служения священников

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сфера больничного служения священников Русской православной церкви требует законодательного регулирования, ситуация с пандемией высветила эту проблему, заявил ТАСС заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Сфера деятельности больничного служения Русской православной церкви - мы все знаем, с какими трудностями столкнулись священники, пытавшиеся посещать больных, находящихся в красных зонах во время пандемии", - сказал он.

Выступая на форуме "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в Конституции", организованном Фондом Конрада Аденауэра и синодальным отделом, председатель отдела Владимир Легойда отметил, что упоминание Бога в Конституции РФ "содержит в себе огромный потенциал - и символический, и законотворческий". Кипшидзе, который также участвовал в форуме, пояснил, что речь может идти о сотрудничестве церкви и государства в сфере образования, по теме совершенствования регулирования семьи.

Во время пандемии синодальный отдел сформировал группу священников, специально подготовленных для посещения на дому или в лечебных учреждениях людей, находящихся в изоляции или заразившихся коронавирусом. 12 февраля на заседании рабочей группы по взаимодействию в сфере больничного служения между синодальным отделом по благотворительности и департаментом здравоохранения Москвы зампредседателя отдела иеромонах Пантелеимон (Алешин) заявил, что, так как юридически институт больничных капелланов пока не оформлен, принято решение начать обсуждение этой темы.