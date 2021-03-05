Ивановские власти продлили действие больничных листов для работающих пенсионеров

ТАСС, 5 марта. Период действия больничных листов для работающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше в Ивановской области продлили с 10 по 23 марта. Соответствующий указ подписал губернатор Станислав Воскресенский, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

Больничные листы для работников в возрасте 65 лет и старше оформляют в тех регионах, где продолжают действовать ограничения в рамках режима повышенной готовности. В Ивановской области режим повышенной готовности действует в соответствии с указом главы региона с 18 марта 2020 года.

"Жителям Ивановской области 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удаленную работу и не находящимся в отпуске, продлят больничные листы с 10 марта по 23 марта 2021 года. Решение принято в связи с предложениями главного государственного санитарного врача по Ивановской области и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе", - сообщает пресс-служба.

В ноябре 2020 года в Ивановской области был введен обязательный "домашний" режим для граждан в возрасте 65 лет и старше, который в феврале был смягчен. Пенсионерам разрешили выходить из дома в магазин, на прогулки, посещать медучреждения. Кроме того, сотрудникам, сделавшим прививку, позволили вернуться к работе через 14 дней после окончания курса вакцинации. Переболевшим гражданам выйти на работу можно при предоставлении справки о наличии в организме антител к инфекции.

В Ивановской области зарегистрированы более 30,8 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 28,9 тыс. пациентов, умерли 949. Вакцинированы первым компонентом вакцины "Спутник V" 46,1 тыс. человек, полный курс вакцинации завершили 24,6 тыс. граждан.