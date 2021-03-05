Экс-лидеру "Меджлиса крымско-татарского народа" продлили запрет на въезд в РФ до 2034 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Запрет на въезд в Россию бывшему лидеру запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Мустафе Джемилеву продлен до 2034 года. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Из ответа ФСБ на запрос суда стало известно, что 5 марта 2019 года ФСБ РФ было вынесено новое постановление, согласно которому запрет на въезд в РФ в отношении Мустафы Джемилева продлен до 5 марта 2034 года", - говорится в сообщении.

Адвокат уточнил, что до этого момента о продлении запрета известно не было.

Джемилев обвиняется в незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ), небрежном хранении огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ), незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, 2 мая 2014 года Джемилев прибыл из Киева в аэропорт Шереметьево, где пограничники отказали ему во въезде в страну, и он отправился обратно на Украину. Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска "Армянск" (Турецкий вал). Дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений.

Также бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм. Джемилев хранил в сейфе в своем доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС того же калибра. В СК отметили, что сын Джемилева узнал, где находится ключ от сейфа, забрал из него карабин в мае 2013 года и убил человека.