Собянин сообщил о снижении младенческой смертности в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Модернизация системы перинатальной медицинской помощи в Москве привела к снижению младенческой смертности в городе почти на 60%, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Система родовспоможения в Москве в последние годы прошла большую трансформацию. Мы объединили женские консультации, роддома, крупные клиники - это стал единый организм. Маму уже сопровождают от начала беременности, заканчивая родами, оказывая всю необходимую помощь <...> Благодаря этому и благодаря, конечно, высокой квалификации наших врачей у нас младенческая смертность снизилась почти на 60%. Это, конечно, огромный результат", - сказал Собянин при посещении перинатального центра городской клинической больницы имени С. С. Юдина.

По его словам, этот показатель свидетельствует о том, что система работает "на уровне лучших европейских образцов". Мэр отметил, что за последние годы в Москве провели реконструкцию почти всех родильных домов и обновили их материальную базу.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, перинатальный центр ГКБ им. Юдина входит в число крупнейших роддомов городской системы здравоохранения по количеству родов. В состав центра входят семиэтажный роддом на 140 коек, трехэтажный боксированный корпус на 80 коек, 30 коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей. Здания были построены в 1977 и 1980 годах. В части зданий в 2019 и 2021 годах прошел ремонт.