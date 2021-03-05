В Петербурге продлили ограничения на публичные мероприятия до 28 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Действующие в Санкт-Петербурге ограничения на проведение публичных мероприятий и на работу ночных клубов и дискотек продлены по 28 марта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"По 28 марта продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, на деятельность ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов. Также по 28 марта продлевается обязанность самоизоляции для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, перевод этих лиц на дистанционную работу. Для исполнительных органов государственной власти организация досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием граждан допускается только по поручению губернатора Санкт Петербурга", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили представители Смольного, остаются в силе ограничения, установленные постановлением губернатора о противодействии распространению коронавируса, на срок до 15 мая. Прежде всего это касается требования использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте.

По 30 сентября продлеваются ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга, добавили в пресс-службе.