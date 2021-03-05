Активисты Greenpeace покрасили самолет в аэропорту Парижа

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Активисты движения Greenpeace демонстративно покрасили в парижском аэропорту часть фюзеляжа самолета авиакомпании Air France в зеленый цвет, призвав французские власти принять действенные меры для снижения вредных выбросов авиацией. Соответствующий ролик организация опубликовала в пятницу в своем Twitter.

"Вы хотите "зеленый самолет"? Мы сделали это для вас, - отметили авторы публикации обращаясь к властям. - Теперь мы можем перейти к делу? Необходимо внести в закон о климате реальные меры по сокращению авиперевозок, а не ваш greenwashing (показная, а не реальная борьба за экологию)".

На нескольких видеороликах, опубликованных в соцсетях, видно, как группа людей в белых и желтых куртках перелезает через забор аэропорта Руасси - Шарль де Голль с помощью лестницы, а затем начинает раскрашивать один из лайнеров с помощью валика.

Как сообщает радиостанция France Info, лайнер, который раскрасили представители НПО, находился на стоянке, в его салоне не было пассажиров или членов экипажа.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) обсудит законопроект о защите климата в конце марта. Проект был составлен на основе предложений, выдвинутых Гражданским конвентом по климату - обширной группой граждан, сформированной для консультаций с властями в октябре 2019 года.