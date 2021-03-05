Комаров: в шести регионах ПФО есть проблемы с утверждением программ развития объектов ЖКХ

ТАСС, 5 марта. Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры не утверждены в шести городах Приволжского федерального округа (ПФО), еще в трех субъектах - трудности с принятием схем тепло- и водоснабжения. Об этом сообщил в пятницу полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

"В ряде регионов и муниципальных образованиях не выполнены все мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и привлечению частных инвестиций, предусмотренных планом действий, утвержденным правительством РФ. На конец прошлого года не завершены мероприятия по утверждению программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах шести регионов ПФО, утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - в трех регионах", - сказал Комаров во время окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления.

Также, по словам полпреда, в большинстве регионов Поволжья "остро стоит проблема регистрации объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозяйных". Главной причиной этого Комаров назвал отсутствие у местных бюджетов средств на подготовку полного пакета документов, регистрацию права муниципальной собственности для объектов инфраструктуры, в том числе из-за отсутствия первичной документации на них.

"В ряде случаев ситуация усугубляется неэффективным менеджментом коммунальных предприятий и низкой инвестиционной привлекательностью объектов ЖКХ, особенно с учетом в них высокого физического износа. Решение этих вопросов требует значительных усилий", - заключил полпред.