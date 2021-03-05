Летальность коронавируса в России в январе составила от 3,9% до 5,4%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Летальность коронавирусной инфекции в России в январе в зависимости от методики подсчета составила от 3,9% до 5,4%. Показатель немного увеличился по сравнению с декабрем прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в пятницу данных Росстата и сведений по заболеваемости, которые предоставляет федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из уточненной информации Росстата следует, что в декабре летальность составляла от 3,7%, если учитывать только случаи, когда новое заболевание стало основной причиной смерти, до 5,2%, если добавить случаи, когда заразившиеся умерли от других причин.

При этом смертность заметно снизилась - в январе умерли 37 107 заразившихся (причем только в 26 292 случаях основной причиной летального исхода стал ковид), что на 18% меньше, чем за предыдущий месяц.

Причиной роста летальности из-за новой инфекции стал спад заболеваемости: по данным оперативного штаба, если в декабре в стране выявили 864 280 случаев заражения, то в январе - только 681 751 (снижение на 21%).

Летальность в январе, по информации штаба, составила 2,6%. Это связано с тем, что им учитываются только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.