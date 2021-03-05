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В ростовском дельфинарии нашли нарушения условий содержания афалин и морских львов

В его помещении не были оборудованы карантинный бассейн, платформа для проведения ветеринарных процедур и сливы воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Руководство дельфинария в Ростове-на-Дону обязали устранить нарушения в содержании дельфинов афалин и южноафриканских морских львов. Об этом говорится на сайте прокуратуры по Ростовской области.

"Обществом с ограниченной ответственностью в здании на пр. Коммунистическом в Ростове-на-Дону проводятся научные, образовательные и развлекательные программы с демонстрацией морских млекопитающих - дельфинов афалин и южноафриканских морских львов. При этом обществом нарушены ветеринарные и санитарные правила по содержанию и использованию животных. Так, в помещении отсутствовали карантинный бассейн, платформа для проведения ветеринарных процедур и сливы воды", - говорится в сообщении.

Ранее директору дельфинария было внесено представление об устранении нарушений, но они были устранены частично, в связи с чем в суд было направлено исковое заявление.

Суд удовлетворил иск. Прокуратура взяла на контроль ход устранения нарушений.

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