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Пандемия COVID-19

Эпидемиолог cообщил, что у 90% пациентов с COVID-19 была сочетанная инфекция

Заведующий кафедрой эпидемиологии Сеченовского университета Николай Брико добавил, что среди вакцинированных от гриппа смертность от коронавируса ниже, чем у тех, кто не привит

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 90% пациентов с диагностированным коронавирусом имели сочетанную инфекцию, чаще всего стрептококк пневмонии. Об этом сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

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"Более 90% пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом имели коинфекцию (сочетанная инфекция - прим. ТАСС), и наиболее часто это - стрептококк пневмонии. Поэтому вакцинация очень важна", - сказал он на V Национальной ассамблее "Защищенное поколение" в рамках XIII Конгресса педиатров России с международным участием.

Он добавил, что среди вакцинированных от гриппа смертность от коронавируса ниже, чем у тех, кто не привит. "Если вирус гриппа и коронавирусная инфекция или пневмококк (и коронавирус) - заболевание утяжеляется. И среди вакцинированных показатель смертности ниже", - сказал Брико.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 115,7 млн человек, более 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 4 301 159 случаев заражения, выздоровел 3 885 321 человек, умерли 88 285. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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