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Пандемия COVID-19

В Нижегородской области смягчили ограничения при проведении публичных мероприятий

В частности, на церемониях бракосочетаний сможет присутствовать большее количество гостей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области смягчили ограничения, действующие при проведении некоторых публичных мероприятий. Так, с 5 марта на заседаниях, собраниях, публичных слушаниях, церемониях бракосочетаний сможет присутствовать большее количество участников, сообщается на сайте главы и правительства региона.

"5 марта 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". При наличии технической возможности мероприятия должны проводиться дистанционным способом. При ее отсутствии допустим очный формат с ограничением одновременного присутствия участников. Ранее использовался показатель один человек на 10 кв. м площади помещения. Изменениями в указ этот показатель снижен до одного человека на 4 кв. м", - сказано в сообщении.

Никитин отметил, что речь идет о публичных слушаниях, собраниях акционеров и собственников жилья, заседаниях коллегиальных органов власти. "Например, в регионе сейчас реализуется ряд проектов инициативного бюджетирования. Считаю правильным, чтобы у граждан было как можно больше возможностей принять участие в выработке решений", - цитирует Никитина пресс-служба.

Изменения в указ касаются и проведения церемоний бракосочетания. В залах могут присутствовать до 20 человек, включая ведущего, на открытых площадках - до 50 человек вместе с ведущим. При этом сохраняются ограничения одновременного присутствия в зале из расчета один человек на 4 кв. м, а на открытой площадке - один человек на 10 кв. м пространства.

Кроме того, в театрах, концертных залах, цирках и других организациях, возобновляется работа гардеробов.

По данным на 5 марта, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 98 495 человек, из них 43 414 проживают в Нижнем Новгороде, 55 081 - в районах и городских округах Нижегородской области.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19
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