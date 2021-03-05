В Пскове до конца года планируют открыть парк "Россия - моя история"

ТАСС, 5 марта. Исторический парк "Россия - моя история" в Псковской области планируется открыть до конца года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор региона Михаил Ведерников.

На полях V Международного арктического форума "Арктика - территория диалогов" Ведерников сообщил о создании парка на месте заброшенного стадиона "Электрон" в Пскове при участии Русской православной церкви.

"Он будет на берегу реки, и его будет видно в том числе от Кремля или с тех мест, с которых люди будут смотреть на старый город. Поэтому важно все-таки, чтобы он вписался в эту архитектуру. Но я считаю, что достаточно удачное решение нашли по внешнему виду фасадов. Конкурс разыгран, подрядчик определен - питерская компания. Будем стараться открыть его до конца года, там уже по ситуации, если коронавирус не внесет свои коррективы", - сказал губернатор.

Ведерников пояснил, что фасады зданий на территории исторического парка будут "перекликаться с внешним видом верхних частей псковских храмов". По его словам, на создание парка направлено 500 млн рублей. Половина этой суммы выделена региону из резервного фонда правительства РФ, половина привлечена из внебюджетных источников.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс страны. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 22 города. В парках использованы самые современные формы информационных носителей: сенсорные столы, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. Визуальные новаторские решения мультимедийных экспозиций созданы с использованием видеоинфографики, анимации, 3D-моделирования.