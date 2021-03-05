Такси "ВКонтакте" поддержит пострадавших от насилия

Пользователи такси "ВКонтакте" 8 марта смогут поддержать пострадавших от сексуализированного насилия. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе компании.

Чтобы принять участие в благотворительной акции, нужно совершить поездку по специальному промокоду, 30% от заказа перечислятся автоматически на счет центра помощи "Сестры".

"Мы рады совместному проекту с Такси "ВКонтакте". Уверены, что среди пользователей сервиса найдется много людей, которые придают большое значение безопасности <...> Все полученные средства пойдут на оказание психологической помощи и восстановление людей, столкнувшихся с насилием», — поделилась руководительница Центра помощи Надежда Замотаева.

Для получения промокода 8 марта нужно написать кодовое слово "Сестры" в сообщения сообщества Такси "ВКонтакте". После этого сумму перевода можно будет увеличить до 50%: достаточно репостнуть на свою страницу запись про акцию от 8 марта.